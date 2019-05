Lione: media, trovate tracce di Tatp

(ANSA) - PARIGI, 25 MAG - Fonti dell'inchiesta sull'attentato di ieri nel centro di Lione (13 feriti leggeri per l'esplosione di un ordigno artigianale) hanno fatto sapere che la polizia scientifica ha isolato un DNA sui reperti utilizzati per le indagini. Inoltre, si apprende dai media francesi sul posto, le ricerche hanno portato alla luce "una minima quantità di esplosivo TATP", il perossido di acetone. Si tratta dello stesso tipo di esplosivo usato dall'Isis in diversi attentati in Europa, anche se gli inquirenti non hanno fatto alcun accenno ad una possibile responsabilità dello Stato islamico.

Durante la conferenza stampa di mezzogiorno il procuratore della Repubblica Remy Heitz aveva parlato di "90 inquirenti e 30 tecnici della polizia scientifica mobilitati da ieri sera" per individuare l'attentatore di Lione.