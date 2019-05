Online 13mln documenti su lager

(ANSA) - BERLINO, 21 MAG - Il Servizio internazionale di Tracciamento (Its), istituito dagli Alleati alla fine della guerra, ha caricato online oltre 13 milioni di documenti provenienti da campi di concentramento nazisti, tra cui schede di prigionieri e certificati di morte, per aiutare i ricercatori sull'Olocausto a cercare notizie sul destino delle vittime. Il servizio, che venne poi gestito dalla Croce Rossa, da oggi cambia il suo nome in "Arolsen Archives - International Center on Nazi Persecution", con sede a Bad Arolsen, in Germania, ed opera grazie al contributo dello Yad Vashem, in Israele.