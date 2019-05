Parte procedura staccare spina a Lambert

(ANSA) - PARIGI, 20 MAG - All'ospedale di Reims, è stata avviata la procedura per lo stop delle cure a Vincent Lambert, il tetraplegico in stato vegetativo da dieci anni diventato il simbolo del dibattito sul fine vita in Francia, malgrado l'opposizione dei genitori: è quanto scrivono i media francesi. "Lo stanno uccidendo, senza averci detto nulla, sono dei mostri": lo afferma la madre. Citata da BFM-TV, la donna aggiunge di averlo "appreso questa mattina via mail". Mentre il suo legale, Jean Paillot, denuncia uno "scandalo assoluto".