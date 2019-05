Austria, Kurz vuole destituire il ministro dell'Interno

Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz si accinge a destituire dal suo incarico il ministro dell'Interno, Herbert Kickl, esponente dell'FPOE, la formazione estremista di destra il cui leader Hans Christian Strache si è dimesso sabato in seguito allo scandalo determinato da un video ripreso da una telecamera nascosta che porterà alle elezioni anticipate, agli inizi di settembre. Lo riferisce oggi la stampa austriaca, secondo cui la rimozione di Kickl dall'incarico sarebbe "necessaria a fare piena luce" sullo scandalo che ha incastrato Strache. Ieri la Fpoe aveva annunciato che, qualora Kickl venisse destituito, tutti gli altri suoi membri si dimetteranno dal governo.

La Fpoe minaccia l'uscita dal governo e attacca il partner di coalizione Oevp per l'aut aut del cancelliere Sebastian Kurz al ministro degli interni Herbert Kickl, in quanto esponente del partito dell'ex vice cancelliere Heinz Christian Strache. Kickl, che nel pomeriggio incontrerà Kurz, accusa la Oevp di "mirare solo al potere, cercando di screditare e dividere il partner di coalizione". "Avrei voluto concludere i progetti avviati", dice invece il ministro delle infrastrutture e nuovo segretario Fpoe Norbert Hofer.

"Siamo rimasti profondamente scossi dal video, ma anche dalle reazioni della Fpoe", ha detto il cancelliere austriaco Sebastian Kurz. "Sono d'accordo con il presidente della Repubblica che sui fatti deve essere fatta piena luce, anche - ha aggiunto - nel ministero degli interni" (guidato dal falco delle Fpoe Herbert Kickl, ndr.). Secondo Kurz, la nomina di Peter Goldgruber a direttore generale della sicurezza pubblica, "non è prova della consapevolezza che in questo momento sarebbe necessaria". Lo scandalo - ha proseguito - ha "rovinato la collaborazione nel governo e danneggiato l'immagine dell'Austria". Secondo Kurz, serve un governo "senza scandali e corruzione, senza palla al piede".

"E' una storia che non ha a che fare con noi e non può avere a che fare con noi", ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov a proposito del video che ha provocato il terremoto politico in Austria. "Non sappiamo chi sia questa signora, se è russa o meno", ha aggiunto.