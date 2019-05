Europee: marcia con Greta a Copenaghen

(ANSA) - BRUXELLES, 20 MAG - "Una marcia verso il voto" con la giovane attivista svedese per il clima Greta Thunberg. È l'iniziativa che si terrà il prossimo 25 maggio a Copenaghen e che, secondo gli organizzatori, vedrà la partecipazione di migliaia di persone. Con lo slogan "rendere le elezioni europee delle elezioni per il clima", il corteo nella capitale danese chiederà un'azione immediata della politica per contrastare il cambiamento climatico. Greta interverrà a fine mattinata.

"Il 25 maggio", si legge nell'evento creato dagli organizzatori su Facebook, "chiederemo la giustizia climatica e un'azione significativa, e non soltanto retorica, da parte dei politici. Ogni giorno trascorso senza un'azione rende i problemi più difficili da risolvere".