AKK,caso Strache vede pericolo populisti

(ANSA) - BERLINO, 18 MAG - Il caso del vicecancelliere austriaco e leader della FPOE rappresenta per la leader della CDU tedesca Annegret Kramp-Karrenbauer la conferma del pericolo determinato dal rafforzamento dei populisti di cui l'Europa non può tenere conto. "A questa gente non si deve consentire di rivestire ruoli di responsabilità in Europa", dice AKK, sostenendo che i populisti "sono pronti a vendersi per arricchirsi".