Ucraina: rockstar crea un partito

(ANSA) - MOSCA, 17 MAG - La rockstar ucraina Svyatoslav Vakarchuk ha annunciato che intende creare un proprio partito politico in vista delle elezioni parlamentari in Ucraina. Il nuovo movimento si chiamerà Golos (Voce) e sarà a favore dell'integrazione euro-atlantica dell'Ucraina. Il Parlamento ucraino - ha dichiarato Vakarchuk - "si è trasformato in un acquitrino tossico che prosciuga il nostro futuro". Il vocalist del gruppo Okean Elzy ha quindi promesso ai suoi sostenitori "tolleranza zero verso la corruzione" e di respingere le interferenze russe nella politica ucraina.