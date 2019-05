Migranti:Elbling,sistema Ue non funziona

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - Su migranti "il sistema che abbiamo in Europa non sta funzionando. Abbiamo bisogno di riformarlo.

Italia e Germania sono vicine su questo. Purtroppo non tutti sono a favore di una distribuzione più solidale ed equa dei migranti. Dobbiamo mostrare solidarietà vera nel sistema.

L'Italia e altri paesi di primo approdo sono stati lasciati soli". Lo ha detto l'ambasciatore tedesco Viktor Elbling al Forum dell'ANSA.