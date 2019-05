May a Corbyn: colpa vostra la rottura

(ANSA) - LONDRA, 17 MAG - La premier Tory, Theresa May, prende atto della decisione del Labour di mettere fine dopo sei settimane ai colloqui alla ricerca di un compromesso parlamentare sulla Brexit, ma rispondendo alla lettera di Jeremy Corbyn ne attribuisce la responsabilità soprattutto alle contraddizioni in casa laburista. "Non siamo stati in grado di superare il fatto - scrive - che non c'è una posizione comune nel Labour fra chi vuole attuare la Brexit e chi vuole tenere un secondo referendum che potrebbe rovesciarla".