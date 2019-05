Elbling, cittadini sentono voto europee

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - "Credo che siano le prime elezioni europee" di cui cittadini sentano realmente l'importanza, piuttosto che un test per le questioni interne dei singoli paesi. "Si sta sviluppando un interesse più forte verso le politiche e le istituzioni europee. Come europeista lo vedo con favore. Speriamo in una buona partecipazione. E' una sfida, negli anni passati si andava a votare meno rispetto alle nazionali. Ma l'Italia è stata sempre molto attiva". Lo ha detto l'ambasciatore tedesco in Italia Viktor Elbling al Forum dell'ANSA.