Berlino, Trump su dazi auto merito di Ue

(ANSA) - BERLINO, 17 MAG - "Accogliamo con favore il fatto che il governo degli Stati Uniti non abbia imposto oggi nuovi dazi sulle importazioni di veicoli a motore dall'Europa. È un segnale importante per l'economia tedesca ed europea che per il momento potrebbe impedire una nuova escalation del conflitto commerciale". Lo dice il ministro tedesco dell'Economia Peter Altmaier, secondo cui la decisione odierna della Casa Bianca "è anche il risultato di un'azione risoluta e congiunta da parte dell'UE e degli Stati membri".