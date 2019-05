Balcani, allarme alluvioni

(ANSA) - BELGRADO, 13 MAG - Una intensa ondata di maltempo, con abbondanti piogge e venti fortissimi, sta colpendo dalla serata di ieri vaste regioni dei Balcani occidentali, dove è stata proclamata l'allerta per il pericolo di alluvioni. E' particolarmente critica la situazione stamane nel nordovest della Bosnia-Erzegovina, dove nella zona di Prijedor alcuni fiumi sono straripati, creando situazioni di emergenza in diversi villaggi. Come riferiscono i media locali, circa 200 case sono state allagate e le strade circostanti che sono impraticabili. Squadre di soccorritori sono in azione per mettere al sicuro gli abitanti, in particolare anziani e bambini. L'allerta meteo - che si estende fino al termine della settimana - riguarda anche Serbia e Croazia, dove la pioggia si accompagna a venti fortissimi. Sotto osservazione sono in particolare i grandi fiumi, a cominciare da Danubio e Sava, memori delle disastrose conseguenze delle alluvioni di cinque anni fa nei Balcani, avvenute nello stesso periodo di meta' maggio del 2014.