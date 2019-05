A Parigi la Conferenza sull'acqua

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - Le immagini che dallo spazio ci mostrano le abbondanti masse d'acqua che caratterizzano la terra non tengono conto che meno dell'1% di questa massa è di acqua dolce. E' dunque poca l'acqua utilizzabile dalle popolazioni per la produzione alimentare, l'energia, l'industria o il tempo libero. La giusta gestione di questa limitata risorsa è indispensabile per la salute dell'uomo, per il mantenimento dell'ecosistema, ma anche per garantire la parità di genere. Per affrontare questo tema cruciale si è aperta a Parigi la Conferenza internazionale sull'acqua organizzata dall'Unesco. L'obiettivo è riunire tutti i Paesi del mondo intorno ad un tavolo per discutere un approccio comune per la gestione delle risorse idriche. Tenuto conto che quasi tutte le attività umane dipendono dall'acqua, questa è alla base dello sviluppo durevole, della riduzione della povertà ma anche della pace.