Lituania: oggi primo turno presidenziali

(ANSA) - VILNIUS, 12 MAG - Si vota oggi in Lituania per eleggere il successore della presidente Dalia Grybauskaite, la 'Lady di Ferro', giunta al secondo e ultimo mandato.

Nove i candidati in lizza, incluso il premier Saulius Skvernelis.

L'eventuale ballottaggio è previsto tra due settimane.