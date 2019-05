Francia: stop a cure per Vincent Lambert

(ANSA) - PARIGI, 11 MAG - Il medico curante di Vincent Lambert, l'uomo tetraplegico in stato vegetativo da 10 anni e diventato il simbolo del dibattito sul fine vita in Francia, ha annunciato oggi che interromperà le cure che permettono di tenere vivo il suo paziente a partire dal 20 maggio prossimo.

Sulla sorte di Lambert, 42 anni, immobilizzato dal 2008 in seguito a un incidente stradale, si è combattuta in Francia e in Europa una vera battaglia legale. La decisione del medico arriva in esecuzione dell'ultima decisione, adottata il 24 aprile dal Consiglio di stato, di convalidare la decisione di interrompere le cure, alla quale si oppongono i genitori di Lambert. A favore dell'interruzione, la moglie ed altri parenti.

Lambert è dal 2008 in uno "stato vegetativo cronico irreversibile", secondo i medici. Respira con una macchina, non può esprimersi né muoversi ed è alimentato artificialmente.