Albania: oppositori in piazza, scontri

(ANSA) - TIRANA, 11 MAG - Incidenti sono avvenuti questa sera a Tirana, dove l'opposizione albanese di centro destra guidata da Lulzim Basha e' scesa nuovamente in piazza per chiedere le dimissioni del premier socialista Edi Rama e la formazione di un governo transitorio che prepari le elezioni anticipate. Bottiglie incendiarie, sacche d'inchiostro e fumogeni sono stati lanciati dai manifestanti contro le sedi del governo e quella del Parlamento, che si trova di fronte.

La polizia ha sparato gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti dopo che alcuni di loro, mentre Basha stava tenendo il suo discorso, hanno sfondato il cordone di sicurezza e sono saliti sulle scale dell'entrata principale.