Dazi: Conte, guerra pesa su Italia

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - "L'Italia è chiamata ad affrontare una congiuntura internazionale particolarmente critica dovuta in particolare alla guerra dei dazi, dove c'è un gioco sottile psicologico tra attori: è una situazione che non ci sta favorendo e ci auguriamo possa finire molto prima degli annunci e delle posizioni che appaiono molto rigide in questo momento".

Lo ha detto il premier Giuseppe Conte alla presentazione del Piano di Fs.