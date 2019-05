Brexit: Francia, no rinvii a ripetizione

(ANSA) - PARIGI, 10 MAG - La Francia lancia un appello alla Gran Bretagna affinché agisca rapidamente sulla Brexit, senza "rinvii a ripetizione" e con "una soluzione prima del 31 ottobre". "I britannici parteciperanno alle elezioni europee, è barocco e discutibile ma fatichiamo a credere che il processo finirà prima del 23 maggio. Le elezioni europee potrebbero essere uno shock politico": lo ha dichiarato una fonte dell'Eliseo nel coso di un incontro con la stampa presidenziale.

"Se la situazione non verrà chiarita il 31 ottobre,momento in cui si insedia la Commissione europea - avvertono a Parigi - non faremo un ciclo di vertici sulla Brexit".