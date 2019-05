Statali in piazza contro riforma Macron

(ANSA) - PARIGI, 09 MAG - Nuovo sciopero degli statali in Francia. L'insieme dei sindacati francesi ha indetto oggi uno sciopero contro la riforma della funzione pubblica promossa dal presidente francese, Emmanuel Macron, di cui l'esame comincia oggi in Parlamento.

Secondo gli organizzatori, sono circa 150 le manifestazioni previste in tutto il Paese. A Parigi, il corteo dei dipendenti pubblici partirà alle ore 14:00 da Place Denfert-Rochereau per dirigersi verso l'Esplanade des Invalides. Disagi anche nelle scuole, negli aeroporti e negli ospedali. Quella di oggi è la quarta giornata di sciopero degli statali dall'inizio del quinquennato di Macron, due anni fa.

I sindacati accusano il presidente di voler allineare la funzione pubblica sulle regole del privato. Il testo presentato dall'esecutivo prevede, tra l'altro, un ricorso piu' facile agli agenti contrattuali, per un'amministrazione "piu' attraente e reattiva". L'obiettivo, inoltre, è quello di tagliare 120.000 funzionari entro il 2022.