Pamela Anderson sostiene Varoufakis

(ANSA) - BERLINO, 09 MAG - Pamela Anderson, la star di Baywatch, sbarca a Berlino a fare campagna elettorale per le Europee per Janis Varoufakis. "Voglio usare la mia fama per questa buona causa", ha detto la 51enne attrice americana di origini canadesi incontrando la stampa nelle vicinanze della Porta di Brandeburgo, sostenendo che "serve un cambio nel clima politico che deve cominciare a partire dai nostri stili di vita", e ribadendo il proprio impegno animalista accanto al primo dei diversi manifesti che la ritraggono con un paio di occhiali scuri e il decolletè in bella vista e che da oggi saranno esposti nella capitale tedesca.