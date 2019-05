Kosovo: Vucic, lontano accordo Pristina

(ANSAmed) - BELGRADO, 9 MAG - Per il presidente serbo Aleksandar Vucic, Belgrado e Pristina sono ancora molto lontani da una possibile soluzione della questione del Kosovo. "Cio' e' negativo per i serbi e gli albanesi, i due maggiori popoli dei Balcani", ha detto Vucic a Tirana, dove si tiene oggi un vertice dei Balcani occidentali nell'ambito del processo Brdo-Brioni. Il dialogo, ha aggiunto, si e' interrotto, e ci vorra' molto tempo per trovare una soluzione al problema dei rapporti tra serbi e albanesi. Vucic, stando ai media a Belgrado, in una atmosfera estremamente fredda e poco cordiale, in apertura della riunione ha stretto la mano al collega kosovaro Hashim Thaci in presenza dell'Alto rappresentante Ue Federica Mogherini. Ieri sera, poco prima dell'arrivo di Vucic a Tirana, su iniziativa di una formazione nazionalista kosovara, nella capitale albanese si era svolta una manifestazione ostile al presidente serbo e al leader serbo-bosniaco Milorad Dodik.