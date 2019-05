Francia: oltre 100.000 statali in piazza

(ANSA) - PARIGI, 9 MAG - Sono stati 108.900, secondo il ministero dell'Interno, i dipendenti dello stato a manifestare, in molte città della Francia, contro il progetto di legge del governo che vorrebbe "aggiornare" il loro status. Le cifre dei partecipanti alle manifestazioni salgono a 250.000 per il sindacato.

Molte le scuole che si sono trovate senza insegnanti, così come gli uffici postali, gli ospedali, gli uffici delle tasse.

Ritardi negli aeroporti "fra 40 e 50 minuti" sui voli interni in partenza da Parigi, secondo fonti aeroportuali.