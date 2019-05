Brexit:Corbyn,dialogo prosegue ma è dura

(ANSA) - LONDRA, 9 MAG - Il negoziato Tory-Labour per un accordo di compromesso su una Brexit soft in grado di sperare di ottenere una ratifica trasversale del Parlamento "è ancora in corso" e continuerà la prossima settimana: ma "è difficile negoziare con un governo che in certa misura è esso stesso a pezzi, che si sta disintegrando e in cui i ministri brigano per succedere" alla premier Theresa May. Così il leader dell' opposizione laburista, Jeremy Corbyn, durante il lancio della campagna del suo partito in vista delle elezioni Ue del 23/5.

"Il governo deve ancora superare le sue linee rosse", ha aggiunto Corbyn facendo riferimento in particolare alla richiesta del Labour di una Brexit annacquata dalla permanenza di Londra nell'unione doganale. "Abbiamo accettato di trattare perché crediamo che la cosa giusta da fare sia cercare di raggiungere un accordo migliore in linea con la esigenze delle imprese e dei sindacati", ha proseguito. "Ma per ora non ci è ancora arrivata una grossa offerta", ha concluso.