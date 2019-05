La Danimarca al voto il 5 giugno

(ANSA) - BRUXELLES, 7 MAG - Le elezioni legislative in Danimarca per rinnovare i 179 seggi del Parlamento si terranno il prossimo 5 giugno. Lo ha annunciato il premier Lars Loekke Rasmussen. Secondo recenti sondaggi, la coalizione di centrosinistra, all'opposizione, sarebbe in testa davanti a quella di centrodestra al governo, che include tra l'altro il Partito del popolo danese anti-migranti. Rasmussen, che guida i Liberali, è al potere dal 2015. A novembre del 2016 ha formato una coalizione con i Conservatori, ma per poter avere la maggioranza ha dovuto contare sul sostegno del Partito anti-migranti. La coalizione di governo ha adottato regole restrittive proprio in tema di migranti e sui richiedenti asilo.