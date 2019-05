Francia a Iran, Europa pronta a sanzioni

(ANSA) - PARIGI, 7 MAG - La Francia ha messo in guardia oggi le autorità iraniane in merito all' Accordo sul nucleare, sottolineando che violazioni all'intesa del 2015 comporterebbero sanzioni europee. Lo riferisce Le Figaro.

"Noi non auspichiamo - ha dichiarato una fonte dell'Eliseo - che Teheran annunci azioni che siano violazioni dell'accordo sul nucleare. In un caso del genere saremmo obbligati, per applicare giustamente le clausole dell'accordo, a riprendere anche noi europei delle sanzioni".