Brexit: May vede vertici Tory

(ANSA) - LONDRA, 7 MAG - Montano le pressioni in casa Tory sulla premier britannica Theresa May per una road map con scadenze precise sulle sue dimissioni. Il tema viene richiamato oggi dai media in occasione di un incontro fra la premier e sir Graham Brady, influente deputato del suo partito e presidente del Comitato 1922, organismo interno al gruppo parlamentare incaricato all'occorrenza di convocare le elezioni per la leadership. Downing Street ha derubricato il colloquio a "routine", ma Brady - che è anche un esponente brexiteer - ha già invocato "chiarezza" sulla data del passo indietro promesso dalla stessa May nei mesi scorsi, pena una possibile revisione delle regole in modo da accelerare i tempi per sloggiarla.