Meghan in travaglio,arriva il royal baby

(ANSA) - LONDRA, 6 MAG - La duchessa di Sussex, Meghan Markle, ha cominciato il travaglio preparandosi per il parto e l'arrivo del royal baby. Lo ha riferito per prima Sky News citando proprie fonti, è poi giunta anche la conferma ufficiale con un comunicato di Buckingham Palace. Per settimane la data della nascita del primo figlio di Meghan e Harry è rimasta riservata.