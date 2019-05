Europee: Le Pen si conferma avanti

(ANSA) - PARIGI, 6 MAG - La République En Marche di Emmanuel Macron e il Rassemblement National di Marine Le Pen continuano a essere testa a testa nei sondaggi in vista delle elezioni europee del 26 maggio. Secondo un ultimo studio realizzato dall'istituto Ipsos-Sopra-Steria per France Télévisions e Radio France, la lista lepenista guidata dal capolista Jordan Bardella è al 22%, davanti a quella macronista guidata da Nathalie Loiseau (21,5%).

Fino ad oggi, praticamente tutti i sondaggi hanno fotografato situazioni più o meno simili, ma con la lista En Marche sempre leggermente avanti a quella di Le Pen. In terza posizione, anche se molto più indietro, al 13,5%, i Républicains guidati da Francois-Xavier Bellamy. Seguono Europe Ecologie-Les Verts (8,5%) e La France Insoumise (8%) in progressione.