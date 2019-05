Continua attesa per bebè Harry e Meghan

(ANSA) - LONDRA, 4 MAG - Continua l'attesa in Gran Bretagna, e per gli appassionati della famiglia reale nel resto del mondo, per la nascita del bebè del principe Harry e dell'ex attrice afroamericana Meghan Markle, il primo per la coppia.

Da giorni, giornalisti e sostenitori della corona sono accampati davanti a Windsor in attesa della nascita del bimbo o della bimba. La coppia ha voluto mantenere il riserbo sulla fase finale della gravidanza di Meghan anche se la nascita era prevista per fine aprile o inizio maggio. Ieri, Buckingham Palace ha annunciato il rinvio della visita di Harry ad Amsterdam l'8 maggio per ragioni "logistiche" anche se il principe avrebbe comunque in programma di presenziare il 9 maggio all'Aia ad un evento degli Invictus Games.