'Leonardo francese', mea culpa France 2

Mea culpa con ironia di Julien Bugier, il mezzobusto della tv pubblica France 2 travolto da critiche e sfottò per aver introdotto un servizio sui 500 anni dalla scomparsa di Leonardo da Vinci presentando il maestro del Rinascimento come "un genio francese". In un post pubblicato sul suo profilo Twitter, Bugier si fa ritrarre seduto alla scrivania, mentre legge con gli occhi sgranati un libro intitolato 'Leonardo Da Vinci e i misteri di Chambord'. Segue l'esclamazione "Je révise!", come a dire sto ripassando le mie lezioni di storia. Il tutto corredato, tra l'altro, da un emoticon con l'occhiolino, la bandiera italiana e la scritta "Viva Italia" con una stretta di mano pacificatrice.