Gilet gialli:opposizione contro Castaner

(ANSA) - PARIGI, 3 MAG - E' arrivata l'autocritica di Christophe Castaner ma l'opposizione è scatenata contro il ministro dell'Interno e continua a chiederne le dimissioni dopo che le sue denunce sull'intrusione violenta di gilet gialli all'ospedale La Pitié-Salpetriere, si sono rivelate infondate.

"Ho ascoltato le critiche sulla parola 'attacco' - ha dichiarato il ministro dell'Interno - non avrei dovuto usarla".

Per lui sarebbe stato meglio usare "intrusione violenta": "comunque sia, questo incidente non dovrebbe essere negato con una polemica assurda, ma dovrebbe scuoterci tutti".

La France Insoumise, sinistra radicale, chiede una commissione di inchiesta, "Castaner ha responsabilità di primo piano sulla gestione dell'ordine pubblico il 1 maggio - ha detto il deputato Eric Coquerel - questa storia dell'ospedale è uno scandalo".