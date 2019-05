Carlo d'Inghilterra a Berlino

(ANSA) - BERLINO, 03 MAG - Carlo d'Inghilterra e sua moglie Camilla incontreranno a Berlino il prossimo 7 maggio Angela Merkel. Il principe di Galles avrà un incontro bilaterale con la cancelliera tedesca nell'ambito della sua visita in Germania nel corso del quale, riferisce una nota della Cancelleria, saranno affrontate "questioni bilaterali e attuali". Il principe di Galles sarà in vista in Germania dal 7 al 10 maggio; oltre a Berlino, dove vedrà Merkel ed il presidente della repubblica Frank Walter Steinmeier, si recherà a Monaco.