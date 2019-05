Verhofstadt: per i cittadini l'Ue non incarna più il sogno europeo

"Oggi l'Unione europea è minacciata dalla Brexit, e l'opinione pubblica in Europa è più pro-europea di prima, ma nel frattempo abbiamo un problema con l'Unione che agli occhi dei cittadini non corrisponde al sogno europeo". Lo ha detto Guy Verhofstadt, candidato per l'Alde alle elezioni europee, nel dibattito fra 'Spitzenkandidaten' ospitato dalla conferenza 'The State of the Union' a Firenze. "E' la questione fondamentale per i prossimi cinque anni - ha aggiunto - la Ue può ancora esprimere il sogno europeo?".

Verhofstadt ha precisato di non essere lo Spitzenkandidat dell'Alde, perché "non crediamo più negli spitzenkandidaten", dal momento che "l'idea della lista transnazionale è stata uccisa", per cui "spero che nel programma della prossima commissione" possa essere recuperata. (ANSA).