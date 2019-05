In Germania il corteo di 300 neonazi

(ANSA) - BERLINO, 02 MAG - Hanno marciato al grido di 'nazionalsocialismo ora' con fiaccole e tamburi 300 estremisti di destra della formazione neonazista Terza via. Il corteo si è svolto il primo maggio per le vie di Plauen, una cittadina della Sassonia. Sdegnata la reazione del presidente del Consiglio centrale ebraico Josef Schuster che oggi ha definito l'evento "sconvolgente e spaventoso".

La formazione Terza via nasce nel 2013 come costola del Npd, il partito nazionalista di estrema destra, e ha chiari richiami al nazionasocialismo oltre ad aver preso parte alle manifestazioni degli anni scorsi di Pegida.