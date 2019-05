Bolivia: frana colpisce 180 famiglie

(ANSA) - ROMA, 02 MAG - In Bolivia, 180 famiglie sono senza casa per una frana avvenuta il 30 aprile nella capitale La Paz.

Tre persone risultano disperse. A riferirlo è il sindaco della città, Luis Revilla: 119 famiglie, ha sottolineato, sono state accolte in rifugi abilitati per l'emergenza.

Secondo quanto riferito dal sito del quotidiano boliviano El Deber, delle 68 case che sono crollate, solo 25 erano presenti nelle mappe comunali, solo 15 case erano registrate al catasto municipale e la maggior parte degli edifici non aveva ricevuto l'autorizzazione per la costruzione da parte del comune.

Il disastro è stato provocato dalle forti piogge che si sono abbattute martedì sulla città, e che hanno provocato una infiltrazione d'acqua che ha provocato la frana.