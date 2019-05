Berlino, Mohamed il nome più scelto

(ANSA) - BERLINO, 2 MAG - Nel 2018 il nome più scelto per i neonati a Berlino è stato Mohamed, in tutte le sue varianti ortografiche. A Brema il nome del Profeta dell'Islam è stato il terzo tra i più scelti: a conferma del fatto che i cittadini di fede islamica sono decisamente più prolifici in Germania. Il dato emerge dalla ricerca curata ogni anno dalla Gesellschaft für deutsche Sprache, secondo cui dei 22.177 bambini nati a Berlino nel 2018, esattamente 280 sono stati chiamati Maometto. L'anno scorso in Germania il nome preferito per i maschietti è stato Paul, Marie per le femminucce.