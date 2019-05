Al via manifestazioni a Parigi

(ANSA) - PARIGI, 1 MAG - Cominciano a sfilare in Francia i cortei per il 1 maggio, in un clima di alta tensione per la partecipazione annunciata dei gilet gialli alle manifestazioni e per l'arrivo nella capitale di gruppi nutriti di black bloc.

A Parigi, 35 persone sono state fermate ancora prima che la manifestazione - organizzata dai sindacati - prendesse il via da Montparnasse, in direzione di place d'Italie. In particolare, sono state arrestate 3 persone, una donna spagnola e due uomini tedeschi, sorpresi a manipolare una tanica di benzina. In macchina avevano un coltello, una fionda, due bombole di gas, altre due taniche di carburante, un bidone di acetone e due chili di zucchero, il tutto insieme ad una mappa con l'itinerario della manifestazione.

I gilet gialli, tramite le loro pagine Facebook, invocano un "1 maggio storico" al quinto mese di mobilitazione.