Spagna: nuovo parlamento con più donne

(ANSA) - ROMA, 29 APR - Con 164 deputate su 350 (26 in più della scorsa legislatura), quello eletto ieri è il parlamento spagnolo con il maggior numero di donne della sua storia, pari al 46,8% degli eletti.

I media spagnoli sottolineano che si tratta del risultato delle quinte elezioni politiche dopo l'entrata in vigore nel 2007 della legge sulla parità, secondo cui nelle candidature la rappresentanza dei due sessi non può essere inferiore al 40% o superare il 60%.

Inoltre, i primi due partiti, socialisti e popolari, hanno più deputate che deputati. Il Psoe, vincitore della tornata elettorale, è primo anche per rappresentanza femminile con 64 donne su 123 deputati, pari al 52%. Seguito dal Partito popolare con 34 deputate su 66, cioè il 51,5%.