Sanchez, con Psoe ha vinto il futuro

(ANSA) - MADRID, 28 APR - "Il partito socialista ha vinto le elezioni generali in Spagna e con queste ha vinto il futuro. E ha perso il passato". Sono le prime parole di Pedro Sanchez, leader del Psoe, dopo la vittoria elettorale.

"Abbiamo mandato un messaggio all'Europa e al resto del mondo. Si può vincere l'autoritarismo e l'involuzione", ha detto Sanchez. Poi ha aggiunto: "Formeremo un governo pro europeo". La folla ha intanto scandito fra l'altro "Sì, se puede" lo slogan che richiama quello che fu di Barack Obama candidato presidente Usa: "Yes, we can".