Germania, polizia cerca bimbi scomparsi

(ANSA) - BERLINO, 29 APR - Oltre cento poliziotti sono impegnati in Germania nella ricerca di due bambini di 6 anni e 14 anni, di cui non si hanno notizie da ieri. I due ragazzi sono stati visti l'ultima volta a giocare con le loro biciclette a Ratingen, non lontano da Dusseldorf nel pomeriggio: in serata i genitori ne hanno denunciato la scomparsa alla polizia che da allora ha attivato le ricerche, che vengono condotte con diversi cani poliziotto e con elicotteri. Secondo gli investigatori alcune circostanze della sparizione dei due ragazzi non sono chiare.