Sanchez vota, sia messaggio di stabilità

(ANSA) - MADRID, 28 APR - "Spero in una giornata (elettorale) che apra le porte aperte al futuro". Lo ha detto il premier spagnolo e leader socialista Pedro Sanchez dopo aver votato nelle elezioni politiche in Spagna questa mattina. Sanchez ha quindi sottolineato il suo auspicio "che gli spagnoli mandino un messaggio chiaro di quattro anni di stabilità". Un auspicio che ha ripetuto anche in inglese rispondendo ad una giornalista straniera che gli chiedeva quale fosse il suo messaggio per l'Europa e ricordando l'europeismo della Spagna.