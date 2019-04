Ue sostiene Trattato su commercio armi

(ANSA) - BRUXELLES, 27 APR - "La decisione degli Usa di revocare la firma" al Trattato sul commercio delle armi (Att) "non contribuirebbe agli sforzi in corso per incoraggiare la trasparenza nel commercio internazionale di armi e prevenire il traffico illecito". Così il portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna, in reazione all'annuncio del presidente Donald Trump. "L'Unione europea - si legge in una nota - sostiene fermamente il trattato sul commercio di armi, uno strumento multilaterale fondamentale che mira a rafforzare la responsabilità e la trasparenza nel commercio internazionale di armi e prevenire e sradicare il commercio illecito, contribuendo agli sforzi internazionali volti a garantire pace, sicurezza e stabilità. Tutti i 28 Stati membri hanno aderito all'Att e sono determinati nel perseguire i suoi obiettivi e la sua ratifica e attuazione universale". "L'Ue continuerà a chiedere a tutti gli Stati, e in particolare ai principali esportatori e importatori di armi, di aderire senza indugio all'Att".