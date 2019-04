Turchia:mandati arresto per 210 militari

(ANSA) - ISTANBUL, 26 APR - Maxi-operazione in Turchia contro presunti infiltrati nelle forze armate per conto della rete di Fethullah Gulen, che Ankara accusa di aver orchestrato il fallito colpo di stato del 15 luglio 2016. La procura di Istanbul ha emesso stamani 210 mandati di cattura nei confronti di militari tuttora in servizio attivo. Tra i ricercati ci sono colonnelli, luogotenenti colonnelli, comandanti e sergenti di forze di terra, aviazione, marina, gendarmeria e guardia costiera. Blitz di polizia sono in corso per cercare di arrestarli. In un'altra operazione contro presunti 'gulenisti', la procura di Ankara ha emesso oggi 41 mandati di cattura nei confronti di persone accusate di aver truccato gli esami di accesso all'accademia di polizia, in modo da favorire l'infiltrazione di affiliati al gruppo eversivo. Raid per arrestarli sono in corso in 13 province.