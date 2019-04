Putin a Kim, bene sforzi con Usa

(ANSA) - MOSCA, 25 APR - La Russia sostiene e apprezza gli sforzi del leader nordcoreano Kim Jong-un per cercare di migliorare i rapporti con gli Stati Uniti: lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin rivolgendosi a Kim all'inizio del vertice tra i due a Vladivostok, in Russia. Secondo Putin, la visita di Kim servirà a Mosca e Pyongyang per capire come trovare una soluzione alla questione nucleare nordcoreana e per sviluppare i rapporti bilaterali. Putin ha riferito di un "faccia a faccia approfondito": "Abbiamo discusso della situazione nella penisola coreana e abbiamo condiviso le nostre posizioni sulle misure da adottare affinché la situazione abbia buone prospettive di miglioramento". Anche Kim lo ha definito "uno scambio molto fruttuoso".