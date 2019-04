Macron: giù le tasse ma niente patrimoniale

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha ribadito il suo no alla principale richiesta dei gilet gialli, il ripristino della patrimoniale sui capitali, ma ha annunciato un significativo "taglio dell'imposta sul reddito" per i lavoratori e la classe media. Macron ha chiesto ai suoi concittadini di "lavorare di più" per finanziare il taglio delle tasse che ha in programma di varare.

"Penso molto profondamente che gli orientamenti adottati in questi ultimi 2 anni siano giusti", ha affermato il presidente francese nella sua conferenza stampa all'Eliseo, aggiungendo che "sono arrivati i primi risultati". "Ricreiamo dei posti di lavoro, oltre 500.000 in questi ultimi anni - ha continuato Macron - gli investimenti tornano ad aumentare e per la prima volta da anni la nostra crescita è superiore rispetto a quella di diversi paesi vicini". Di fronte, quindi, alla protesta e alle "preoccupazioni" emerse dal movimento dei gilet gialli e dal successivo Grande dibattito nazionale, "bisognerebbe fermare tutto quanto intrapreso?", si è chiesto Macron. "Io penso tutto il contrario - ha continuato - i fondamentali di questi due anni devono essere protetti e intensificati".