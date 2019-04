Salamè, migranti non siano ossessione Ue

(ANSAmed) - ROMA, 24 APR - In Libia ci sono 700.000 migranti "ma non tutti vogliono nuotare nel Mediterraneo. Non dovete ossessionarvi con i centri detenzione, ne abbiamo pochissimi lì.

Il flusso di persone che vengono dall'Africa occidentale si è quasi azzerato rispetto a un anno fa". Lo ha detto l'inviato speciale dell'Onu Ghassan Salamè in una conferenza stampa alla Farnesina con il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi.