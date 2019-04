Ucraina, Zelensky verso la vittoria

(ANSA) - KIEV, 22 APR - Con poco più della metà dei seggi elettorali ucraini scrutinati, un comico la cui unica esperienza politica consiste nel recitare in tv un ruolo da presidente si sta avviando a una vittoria schiacciante nel ballottaggio delle elezioni presidenziali di ieri in Ucraina.

La star di sitcom Volodymyr Zelensky è al momento avanti con il 73% dei voti, mentre il presidente uscente Petro Poroshenko è molto indietro con circa il 25%. Si tratta di una dura condanna dei cinque anni in carica di Poroshenko e di una forte reazione contro la corruzione radicata nel Paese e al basso tenore di vita.