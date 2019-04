Clima: Greta a Londra galvanizza folla

(ANSA) - ROMA, 22 APR - "Voi state facendo la differenza": l'attivista ambientalista svedese di 16 anni Greta Thunberg, che sta girando il mondo per motivare chiunque protesti contro i cambiamenti climatici, ha galvanizzato a Londra una folla di militanti ambientalisti, soprattutto del movimento Extinction Rebellion, che da sette giorni protestano bloccando le strade e opponendo la resistenza passiva all'arresto. Oggi i fermi di coloro che bloccano il traffico a Londra ha superato la cifra di mille in otto giorni: 1.065. Greta ha parlato a una folla di migliaia di persone radunate in una Pasqua di sole a Marble Arch, all'angolo nord-est di Hyde Park, che la incitavano calorosamente con lunghi applausi e grida "We love you!". "Per troppo tempo i politici e le persone al potere se la sono cavata senza fare nulla di nulla per combattere la crisi climatica e la crisi ambientale", ha tuonato la 16/enne fondatrice del movimento Global Strike for Future. "Ma faremo in modo che d'ora in poi non se la cavino più".