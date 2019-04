Zelensky mostra scheda voto, multato

(ANSA) - MOSCA, 21 APR - Vladimir Zelensky è stato multato per aver mostrato ai giornalisti la scheda elettorale compilata prima d'immetterla nell'urna. Il candidato alla presidenza, dato come favorito, accortosi della gaffe ha scherzato con i reporter: "Ah, è contro la legge? Allora non vi ho fatto vedere nulla...". Ma ormai era troppo tardi.

Nel primo pomeriggio al suo quartier generale si sono presentate le forze dell'ordine e gli hanno fatto compilare il verbale (il tutto ampiamente documentato da immagini). "Giusto, ho infranto la legge e la legge è uguale per tutti", ha commentato Zelensky. Dmitry Razumkov, il portavoce della sua campagna elettorale, ha pubblicato su Facebook le foto del verbale. "Nuovo presidente, nuove regole", ha scritto. "Tutti - ha aggiunto - devono rispettare la legge".