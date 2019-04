Barnier, pace in Irlanda Nord è fragile

(ANSA) - ROMA, 19 APR - La morte della giornalista Lyra Mckee "ci ricorda quanto sia ancora fragile la pace in Irlanda del Nord". Lo ha detto il capo negoziatore Ue per la Brexit Michel Barnier ha proposito dell'omicidio della reporter durante gli scontri a Derry, in Irlanda del Nord. "Dobbiamo tutti lavorare per mantenere le conquiste fatte con gli accordi del Venerdì Santo", ha aggiunto.